Студент из Челябинска проиграл на ставках 25 чужих ноутбуков и планшетов

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-26T13:53:37+03:00

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Новая волна игромании захлестнула молодежь и случай 22-летнего студента из Челябинска тому подтверждение. Парень подсел на спортивные ставки. Денег на подношения букмекерам не хватало и он решился на криминал.

— Просил у знакомых в университете одолжить ноутбук или планшет. Говорил, что использует технику для подготовки к курсовой работе. Потом продавал ее, а деньгами распоряжался по своему усмотрению, — сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска.

Пропавшую технику оценили в 600 тысяч рублей. Но родные, кажется, простили парня и помогли ему рассчитаться с долгами. Впрочем от уголовного преследования это его не избавило. Но явно станет смягчающим обстоятельством на суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU