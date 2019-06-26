2019-06-26T15:29:01+03:00
Происшествия

«Была в неадекватном состоянии»: в Челябинске спасатели вытащили из воды 70-летнюю пенсионерку

Старушка едва не утонула
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
На водоемах из-за жары сотни людей. Спасатели начеку.На водоемах из-за жары сотни людей. Спасатели начеку.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

На озере Смолино матросы спасли пожилую челябинку. По их словам, пенсионерка бросилась в воду в одежде. В трех метрах от берега стала тонуть. ЧП произошло вечером 25 июня, на пляже «Прибой».

— Тонущую женщину заметил сотрудник мобильного поста №4 Даниил Зиминский, дежуривший на пляже. Он оперативно отреагировал на происшествие и вытащил женщину на берег. Пострадавшая находилась в неадекватном состоянии, в воду полезла в одежде. От медицинской помощи отказалась, — рассказали в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска.

Еще около часа матросы-спасатели наблюдали за старушкой. Убедившись, что с ней все в порядке, отпустили домой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Это Трамп виноват»: Чистомэн выложил у леса десятки мусорных мешков с оправданиями людей, которые свинячат на природе
ЕГЭ-2019 в Челябинской области: в регионе рекордное число стобалльников
В Челябинске садоводы зарыли свалку под землю
В Челябинской области нерадивый отец получил подряд две судимости за долги детям
В Челябинске против экс-замминистра экономического развития выдвинуто новое обвинение
Студент из Челябинска проиграл на ставках 25 чужих ноутбуков и планшетов
Ректор агроуниверситета в Челябинске официально ушел в отставку
ЕГЭ-2019 в Челябинской области: двое выпускников сдали по три экзамена на 100 баллов
Несколько пешеходов пострадали в аварии маршрутки и иномарки в Челябинске
Жители Челябинска рассказали, как им живется с Алексеем Текслером
В Кургане мать оштрафовали на 80 тысяч за то, что оставила детей дома одних
Дом семьи в Челябинской области затапливает фекалиями из-за того, что сосед неправильно установил канализацию
Главе Карталов, которого обвиняют в махинациях с жильем сирот, хотят дать почетного гражданина
Челябинская молодежь не спешит покидать родные места
Защищать многодетного Игоря Мотыгина в Челябинске будут два адвоката
В Челябинске возбудили дело из-за долгих отключений горячей воды