«Была в неадекватном состоянии»: в Челябинске спасатели вытащили из воды 70-летнюю пенсионерку
На озере Смолино матросы спасли пожилую челябинку. По их словам, пенсионерка бросилась в воду в одежде. В трех метрах от берега стала тонуть. ЧП произошло вечером 25 июня, на пляже «Прибой».
— Тонущую женщину заметил сотрудник мобильного поста №4 Даниил Зиминский, дежуривший на пляже. Он оперативно отреагировал на происшествие и вытащил женщину на берег. Пострадавшая находилась в неадекватном состоянии, в воду полезла в одежде. От медицинской помощи отказалась, — рассказали в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска.
Еще около часа матросы-спасатели наблюдали за старушкой. Убедившись, что с ней все в порядке, отпустили домой.
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