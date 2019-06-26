«Была в неадекватном состоянии»: в Челябинске спасатели вытащили из воды 70-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 15:26 2019-06-26T15:29:01+03:00

Изменить размер текста: A A

На озере Смолино матросы спасли пожилую челябинку. По их словам, пенсионерка бросилась в воду в одежде. В трех метрах от берега стала тонуть. ЧП произошло вечером 25 июня, на пляже «Прибой».

— Тонущую женщину заметил сотрудник мобильного поста №4 Даниил Зиминский, дежуривший на пляже. Он оперативно отреагировал на происшествие и вытащил женщину на берег. Пострадавшая находилась в неадекватном состоянии, в воду полезла в одежде. От медицинской помощи отказалась, — рассказали в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска.

Еще около часа матросы-спасатели наблюдали за старушкой. Убедившись, что с ней все в порядке, отпустили домой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU