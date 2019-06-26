2019-06-26T15:27:47+03:00
Общество

В Челябинской области нерадивый отец получил подряд две судимости за долги детям

Наказание он посчитал слишком суровым и пытался уговорить суд не отправлять его в колонию
Андрей АБРАМОВ
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Житель Сатки второй раз попал в колонию за алименты. Фото: Людмила ШЕКАЖитель Сатки второй раз попал в колонию за алименты. Фото: Людмила ШЕКА
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42-летний житель Сатки получил вторую судимость за неуплату алиментов. На нем висит долг в 600 тысяч рублей перед двумя детьми. Первый раз его приговорили к исправительным работам, но ходить подметать улицы он не стал и наказание заменили на два месяца ареста.

Но это не исправило должника и его снова отдали под суд.

— Мер к выплате алиментов так и не предпринял. Работал у частных лиц, заработок тратил только на собственные нужды, о детях не вспоминал. На втором ссуде он вину признал, ходатайствовал об особом порядке рассмотрения уголовного дела. Его приговорили к четырем месяцам колонии общего режима, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Но горе-отец счел приговор чрезмерно суровым. Пытался обжаловать, но не вышло. Должник выступал в суде через видеосвязь, поскольку сразу после первого приговора он был взят под стражу. На ближайшие четыре месяца станет колония.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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