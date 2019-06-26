ЕГЭ-2019 в Челябинской области: в регионе рекордное число стобалльников
В среду, 26 июня, стали известны последние результаты ЕГЭ. И в Челябинской области смогли назвать число выпускников, которые набрали на экзаменах максимальное количество баллов, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.
В регионе рекордное количество стобалльников — 170 человек. Если разбить их на группы по предметам, то получим такую статистику:
— 54 стобалльника по русскому языку (в прошлом году было 99);
— 31 стобалльник по химии (это настоящий прорыв);
— 26 стобалльников по информатике;
— по 16 стобалльников было на экзаменах по литературе, физике и профильной математике;
— пять по истории;
— три по иностранному языку;
— два по географии;
— один по обществознанию.
Как было и как стало. Фото: пресс-служба минобра Челябинской области.
— Каждый выпуск — уникальный. В прошлом году он был «гуманитарным»: 99 стобалльников по русскому языку и 16 по литературе. Выпуск 2019 года можно назвать «естественно-математическим» — мы видим значительный рост числа высокобалльников и стобалльников по математике, химии, физике, информатике и ИКТ, — рассказала КП-Челябинск начальник управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.
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ИСТОЧНИК KP.RU