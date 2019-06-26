ЕГЭ-2019 в Челябинской области: в регионе рекордное число стобалльников

СЕГОДНЯ 15:46 2019-06-26T15:46:58+03:00

Школьники сдают ЕГЭ все лучше и лучше. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

В среду, 26 июня, стали известны последние результаты ЕГЭ. И в Челябинской области смогли назвать число выпускников, которые набрали на экзаменах максимальное количество баллов, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.

В регионе рекордное количество стобалльников — 170 человек. Если разбить их на группы по предметам, то получим такую статистику:

— 54 стобалльника по русскому языку (в прошлом году было 99);

— 31 стобалльник по химии (это настоящий прорыв);

— 26 стобалльников по информатике;

— по 16 стобалльников было на экзаменах по литературе, физике и профильной математике;

— пять по истории;

— три по иностранному языку;

— два по географии;

— один по обществознанию.

Как было и как стало. Фото: пресс-служба минобра Челябинской области.

— Каждый выпуск — уникальный. В прошлом году он был «гуманитарным»: 99 стобалльников по русскому языку и 16 по литературе. Выпуск 2019 года можно назвать «естественно-математическим» — мы видим значительный рост числа высокобалльников и стобалльников по математике, химии, физике, информатике и ИКТ, — рассказала КП-Челябинск начальник управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU