В Челябинске садоводы зарыли свалку под землю

СЕГОДНЯ 15:44 2019-06-26T15:45:03+03:00

Свалки не видно. Но она есть. Фото: Виталий Вороной.

Изменить размер текста: A A

Активисты челябинского отделения Общероссийского народного фронта бьют тревогу. В СНТ «Слава» Курчатовского района Челябинска многолетнюю несанкционированную свалку решили ликвидировать … несанкционированным способом.

Вместо того, чтобы вывезти отходы, руководством СНТ решено захоронить их в земле. ОНФ обратился в природоохранную прокуратуру региона и администрацию Курчатовского района с просьбой взять ситуацию на контроль и устранить нарушения.

— Мусор, который остается после отдыха или работы на даче, содержит и органику, и вредные вещества. Их ни сжигать, ни закапывать нельзя. Что захоронили садоводы? Какого класса опасности? Вдруг, это биологические останки?, — тревожится эксперт ОНФ Виталий Вороной.

Председатель садового товарищества пояснил, что решил захоронить накопленный мусор для экономии. Мол, садоводы накопили большие долги по взносам. Вот и решили не тратиться на полноценный вывоз свалки и ее утилизацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU