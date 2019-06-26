2019-06-26T15:45:03+03:00
Общество

В Челябинске садоводы зарыли свалку под землю

Сомнительный проект воплощен руководством СНТ «Слава»
Ольга АНТОНОВА
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Свалки не видно. Но она есть. Фото: Виталий Вороной.Свалки не видно. Но она есть. Фото: Виталий Вороной.
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Активисты челябинского отделения Общероссийского народного фронта бьют тревогу. В СНТ «Слава» Курчатовского района Челябинска многолетнюю несанкционированную свалку решили ликвидировать … несанкционированным способом.

Вместо того, чтобы вывезти отходы, руководством СНТ решено захоронить их в земле. ОНФ обратился в природоохранную прокуратуру региона и администрацию Курчатовского района с просьбой взять ситуацию на контроль и устранить нарушения.

— Мусор, который остается после отдыха или работы на даче, содержит и органику, и вредные вещества. Их ни сжигать, ни закапывать нельзя. Что захоронили садоводы? Какого класса опасности? Вдруг, это биологические останки?, — тревожится эксперт ОНФ Виталий Вороной.

Председатель садового товарищества пояснил, что решил захоронить накопленный мусор для экономии. Мол, садоводы накопили большие долги по взносам. Вот и решили не тратиться на полноценный вывоз свалки и ее утилизацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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