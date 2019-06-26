2019-06-26T16:20:58+03:00
Происшествия

В Челябинске в ДТП серьезно пострадали четыре человека

Двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии
Ольга АНТОНОВА
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В ДТП серьезно пострадали четверо пешеходов. Фото: соцсети.В ДТП серьезно пострадали четверо пешеходов. Фото: соцсети.
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Жертвами недавнего ДТП на перекрестке Комсомольского проспекта и ул. Косарева стали четыре пешехода — трое мужчин и одна женщина. Они стояли на тротуаре у остановки, никто из пострадавших правил дорожного движения не нарушал.

Все пострадавшие госпитализированы, уточнили в городском управлении здравоохранения. Состояние двоих остается крайне тяжелыми, за них бьются врачи областной больницы № 3.

Третий пострадавший, с рваной раной бедра, госпитализирован в ГКБ № 5. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой поместили в ГКБ № 1. У нее так же сломана голень.

Четыре искалеченных человека, жизни которых подвергаются серьезной угрозе, — очередные жертвы дорожной революции. Дико расширенные дороги провоцируют лихачей на высокие скорости, притупляют чувство опасности.

Недавно на перекрестке Университетской набережной и ул. Чичерина под колесами дорогой иномарки погиб молодой человек. Девушка водитель сбила его на нерегулируемом переходе.

В марте на улице Братьев Кашириных под колесами лихача оказалась мама с младенцем в коляске: машину вынесло на остановку после столкновения с другими автомобилем. Чудом пешеходы отделались легкими царапинами.

И это - лишь капля в море ЧП из сводок ГИБДД.

Сколько еще жертв должна собрать дорожная революция в городе, чтобы власти признали ошибки расширения дорог и озаботились нашей безопасностью?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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