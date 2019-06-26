В Челябинске в ДТП серьезно пострадали четыре человека
Жертвами недавнего ДТП на перекрестке Комсомольского проспекта и ул. Косарева стали четыре пешехода — трое мужчин и одна женщина. Они стояли на тротуаре у остановки, никто из пострадавших правил дорожного движения не нарушал.
Все пострадавшие госпитализированы, уточнили в городском управлении здравоохранения. Состояние двоих остается крайне тяжелыми, за них бьются врачи областной больницы № 3.
Третий пострадавший, с рваной раной бедра, госпитализирован в ГКБ № 5. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой поместили в ГКБ № 1. У нее так же сломана голень.
Четыре искалеченных человека, жизни которых подвергаются серьезной угрозе, — очередные жертвы дорожной революции. Дико расширенные дороги провоцируют лихачей на высокие скорости, притупляют чувство опасности.
Недавно на перекрестке Университетской набережной и ул. Чичерина под колесами дорогой иномарки погиб молодой человек. Девушка водитель сбила его на нерегулируемом переходе.
В марте на улице Братьев Кашириных под колесами лихача оказалась мама с младенцем в коляске: машину вынесло на остановку после столкновения с другими автомобилем. Чудом пешеходы отделались легкими царапинами.
И это - лишь капля в море ЧП из сводок ГИБДД.
Сколько еще жертв должна собрать дорожная революция в городе, чтобы власти признали ошибки расширения дорог и озаботились нашей безопасностью?
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта kpravda@ya.ru
SMS 8-902-616-06-06
Тел. (351)265-80-66.
На главное фото Текслера не нужно. Тефтелева можно в компании чиновников
ИСТОЧНИК KP.RU