2019-06-26T17:47:43+03:00
Спорт

Два южноуральских клуба вошли сотню лучших хоккейных команд Европы

Портала HockeyArchives опубликовал ежегодный рейтинг лучших клубов КХЛ
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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"Металлург" расположился на 17 месте, а "Трактор" на 67"Металлург" расположился на 17 месте, а "Трактор" на 67Фото: Анастасия БРЫЛКИНА
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По итогам сезона — 2018/19 в список вошли 250 лучших команд. Челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург» оказались в первой сотне. Магнитка расположилась на 17 месте с показателем 43, 94 балла. А челябинцы из-за череды неудач на старте сезона потеряли 52 позиции и опустились на 67 место.

Еще один челябинский клуб «Челмет» не попал в топ-100, заняв лишь 242 место в общем списке.

Возглавил рейтинг лучших хоккейных команд Европы московский ЦСКА. Ему уступил петербургский СКА и финский клуб «Кярпят».

— При составлении рейтинга эксперты учитывали результаты чемпионатов России, Швеции, Финляндии, Чехии, Казахстана, Украины и ряда других европейских чемпионатов, — сообщает портал HockeyArchives.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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