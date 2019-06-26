2019-06-26T18:33:54+03:00
Общество

В магнитогорских трамваях решили отказаться от кондукторов

Их подумывают заменить электронными устройствами
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: пресс-служба городской администрации МагнитогорскаФото: пресс-служба городской администрации Магнитогорска
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В городе металлургов стартует эксперимент. В городских трамваях опробуют систему бескондукторной оплаты. В вагонах хотят установить специальные устройства — валидаторы. С их помощью можно будет расплатиться электронным проездным или банковской картой.

— Специалисты уже закупили необходимое оборудование. Пробную партию планируют установить на новые трамваи, — сообщает МП «Маггортранс».

На предприятии затрудняются сказать насколько удачным окажется эксперимент. Основная проблема в самих горожанах. В «Маггортрансе» считают, что пассажиры пока не готовы к честной оплате проезда. Как ни крути, над ними нужен контроль. Так что полностью отказываться от услуг кондуктора в Магнитогорске пока не планируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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