В магнитогорских трамваях решили отказаться от кондукторов
В городе металлургов стартует эксперимент. В городских трамваях опробуют систему бескондукторной оплаты. В вагонах хотят установить специальные устройства — валидаторы. С их помощью можно будет расплатиться электронным проездным или банковской картой.
— Специалисты уже закупили необходимое оборудование. Пробную партию планируют установить на новые трамваи, — сообщает МП «Маггортранс».
На предприятии затрудняются сказать насколько удачным окажется эксперимент. Основная проблема в самих горожанах. В «Маггортрансе» считают, что пассажиры пока не готовы к честной оплате проезда. Как ни крути, над ними нужен контроль. Так что полностью отказываться от услуг кондуктора в Магнитогорске пока не планируют.
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ИСТОЧНИК KP.RU