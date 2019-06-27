2019-06-27T04:31:35+03:00
Общество

Когда в Челябинске закончится ливень и вернется лето

Ночной дождь подпортил настроение горожан
Лидия ПЕСКОВА
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Ненастная погода задержится недолго.Ненастная погода задержится недолго.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В четверг, 27 июня, горожане проснулись под шум дождя. За окном льет стеной и не видно просвета. Сколько продержится эта погода, рассказали в Челябинском гидрометцентре.

— Четверг будет мокрым. Дождь может идти в течение дня, хотя он будет не таким сильным, как ночью, — замечают синоптики. — В ночь на пятницу, в пятницу днем тоже будут осадки, но уже небольшие. Суббота и воскресенье ожидаются ясными и без дождя.

В четверг и пятницу дневные температуры в Челябинске от +17 до +21 градусов. В субботу и в воскресенье +24...+28. Выходные вполне себе летние.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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