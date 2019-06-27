Врача из Челябинска подозревают в махинациях с картами пациентов при проведении диспансеризации

СЕГОДНЯ 05:01 2019-06-27T05:01:00+03:00

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Доктора из челябинской поликлиники № 8 подозревают в приписках при проведении диспансеризации. Женщина якобы вносила в карточки пациентов информацию о прохождении диспансеризации, хотя реальные люди ее не проходили, сообщает прокуратура Тракторозаводского района.

— Следственный комитет возбудил уголовное дело о служебном подлоге. Под подозрением один врач, которой вменяют одиннадцать эпизодов внесения ложных сведений в карточки пациентов о прохождении диспансеризации в 2017 году. Идет следствие, — говорят в ведомстве.

В рамках следственных действий в поликлинике еще в апреле изъяли почти три тысячи медицинских карт пациентов. Этот факт представители поликлиники обнародовали в социальных сетях. Горожане боятся, что без карточек им теперь не попасть на прием к докторам. Однако медики успокоили: для прохождения диспансеризации на человека заводят особую карту. В основном их и изъяли. Чтобы попасть на обычный прием, достаточно электронного документа, который хранится в самой поликлинике.

Напомним, этой весной Ленинский районный суд оштрафовал на 200 тысяч рублей терапевта челябинской горбольницы № 9, которая в 2017 году внесла в карточки 21 пациента ложные сведения о прохождении диспансеризации.

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ИСТОЧНИК KP.RU