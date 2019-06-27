2019-06-27T05:36:10+03:00
Общество

Стас Михайлов помог жительнице Челябинской области выиграть автомобиль

Женщина угадала его песню на радио и получила крутой эксклюзивный кроссовер
Лидия ПЕСКОВА
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Путь домой из Москвы до Аши дама преодолеет на новом автомобиле. Фото: onair.ru.Путь домой из Москвы до Аши дама преодолеет на новом автомобиле. Фото: onair.ru.
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Татьяна Бусырева из Аши победила в конкурсе, который проводит одно федеральное радио, и выиграла автомобиль, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

Кому-то условия конкурса могут показаться простыми, но без расторопности и смекалки даже такое состязание не осилить. Следуя условиям розыгрыша, Татьяна зарегистрировалась в игре, установила на свой телефон гимн радиостанции, а в один из дней дозвонилась в прямой эфир и угадала звучавшую там композицию — хит Стаса Михайлова «Журавли летят в Китай».

Главный приз конкурса — крутой кроссовер эксклюзивной комплектации — Бусыревой вручили на днях. Также наша землячка побывала на студии и стала гостем нескольких передач.

— Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому событию. А участникам игры желаю верить в свою удачу. Тогда обязательно повезет! — заявила Татьяна, когда в ее руки легли ключи от новой машины.

Путь домой из Москвы до Аши дама преодолеет на новом автомобиле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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