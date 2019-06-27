2019-06-27T06:07:05+03:00
Общество

На постановку диагноза — две недели: в Кургане открывается новый онкологический центр

Доктора обещают быструю диагностику и качественное лечение
Лидия ПЕСКОВА
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Распознать онкологию поможет умная техника.Распознать онкологию поможет умная техника.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Дорога в онкологический диспансер для многих онкобольных сейчас растягивается на месяцы. Сократить этот путь решили в Кургане. На следующей неделе здесь открывается Центр амбулаторной онкологической помощи, сообщает департамент здравоохранения Курганской области.

Центр будет работать на базе курганской поликлиники № 1. Здесь будут выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях.

— При подозрении на онкологию врачи Центра должны в течение двух недель уточнить и поставить диагноз, а также выбрать способ лечения. После этого пациент пройдет у нас же химиотерапию, а если этого недостаточно, отправится в онкологический диспансер, — рассказал главный врач учреждения Сергей Жуков.

По штатному расписанию, прием в центре планируют вести пять онкологов. Сам центр оборудован отличной техникой, которая необходима для диагностики и проведения курсов химеотерапии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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