На постановку диагноза — две недели: в Кургане открывается новый онкологический центр

СЕГОДНЯ 06:07 2019-06-27T06:07:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорога в онкологический диспансер для многих онкобольных сейчас растягивается на месяцы. Сократить этот путь решили в Кургане. На следующей неделе здесь открывается Центр амбулаторной онкологической помощи, сообщает департамент здравоохранения Курганской области.

Центр будет работать на базе курганской поликлиники № 1. Здесь будут выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях.

— При подозрении на онкологию врачи Центра должны в течение двух недель уточнить и поставить диагноз, а также выбрать способ лечения. После этого пациент пройдет у нас же химиотерапию, а если этого недостаточно, отправится в онкологический диспансер, — рассказал главный врач учреждения Сергей Жуков.

По штатному расписанию, прием в центре планируют вести пять онкологов. Сам центр оборудован отличной техникой, которая необходима для диагностики и проведения курсов химеотерапии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU