Под Челябинском танки «играют в прятки»
В среду, 27 июня, танковую дивизию Центрального военного округа, которая дислоцируется в Свердловской и Челябинской областях, пригнали на полигон в Челябинской области. К проверке привлечены более 6 тысяч военнослужащих и около тысячи боевых и специальных машин, сообщает «Южноуральская панорама».
— Танкисты отрабатывают на Чебаркульском полигоне современные методики ведения боя, которые используются в вооруженных конфликтах последних лет, в том числе «танковую карусель», — замечают в пресс-службе Центрального военного округа.
Десятки тяжелых машин поочередно выезжают из своих укрытий, ведут огонь и возвращаются на исходную позицию. Такая игра в прятки позволяет танкистам эффективно уходить от ответных ударов противника и сохранять личный состав и технику.
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ИСТОЧНИК KP.RU