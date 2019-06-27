2019-06-27T06:20:37+03:00
Общество

Под Челябинском танки «играют в прятки»

Идут масштабные учения Центрального военного округа
Лидия ПЕСКОВА
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Идут учения.Идут учения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В среду, 27 июня, танковую дивизию Центрального военного округа, которая дислоцируется в Свердловской и Челябинской областях, пригнали на полигон в Челябинской области. К проверке привлечены более 6 тысяч военнослужащих и около тысячи боевых и специальных машин, сообщает «Южноуральская панорама».

— Танкисты отрабатывают на Чебаркульском полигоне современные методики ведения боя, которые используются в вооруженных конфликтах последних лет, в том числе «танковую карусель», — замечают в пресс-службе Центрального военного округа.

Десятки тяжелых машин поочередно выезжают из своих укрытий, ведут огонь и возвращаются на исходную позицию. Такая игра в прятки позволяет танкистам эффективно уходить от ответных ударов противника и сохранять личный состав и технику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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