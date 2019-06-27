2019-06-27T07:11:25+03:00
Общество

Челябинские дороги переведут на контракты жизненного цикла

Глава региона Алексей Текслер работал на заседании Госсовета под председательством президента России
Ольга АНТОНОВА
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- Фото: Архив "КП".- Фото: Архив "КП".
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Строительство дорог и безопасность движения — темы Государственного Совета, который провел в Кремле президент России. Глава Челябинской области Алексей Текслер принял участие в работе Госсовета.

Челябинская область, как подчеркнул Текслер, имеет очень развитую сеть автомобильных дорог — более 27 тысяч километров дорог федерального, регионального и муниципального значения.

— Привести в нормативное состояние большинство магистралей Южного Урала — ключевая задача, которую я ставлю перед правительством региона. В 2019 г в на дорожные работы направлена беспрецедентная сумма — более 16 млрд руб. И с каждым годом мы будем стараться наращивать темпы дорожного строительства, — подчеркнул Алексей Текслер.

На Госсовете так же обсудили тему расширения понятия контракта жизненного цикла.

Контракт жизненного цикла — это долгосрочное соглашение с подрядной организацией на обслуживание закрепленного договором участка автодороги. Сейчас такой формат распространяется на проектирование и строительство новых дорог и на содержание и ремонт вновь построенных автодорог.

Так как в Челябинской области развитая дорожная сеть, Алексей Текслер поддержал инициативу расширить сферу работ, где могут применяться КЖЦ — на ремонт, текущее и содержание существующих дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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