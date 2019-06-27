В Челябинске родители лицеистов угрозой голодовки отстояли право детей учиться

СЕГОДНЯ 07:24 2019-06-27T07:26:29+03:00

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Родители выпускников 9 классов лицея N97 ликуют: их детей берут в 10 и 11 класс альма-матер. Звучит странно: дети рвутся к знаниям, родители рвение лицеистов поддерживают, но за право учиться приходится бороться?

Лицей № 97 имеет основное здание на ул. Чичерина и филиал на ул. Кирова.

— Когда мы поступили в филиал, который расположен у дома, и речи не было о том, что нас попросят «на выход» после 9 класса. Но весь минувший год мы с родителями строчили письма, бегали по судам. Директор лицея Вячеслав Усынин заявил, что 10 классов открывать в филиале не будут. И мы можем идти или в рядовые школы, в техникумы. Но мы отдавали детей в лицей ради качественного среднего образования, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск мама выпускника 9 класса Валентина Волкова.

Родителей возмущало, что осенью 2018 г руководство лицея изменило лицензию, исключив филиал из базы подготовки 10-11 классов, не посоветовавшись с ними. Люди суд, увы, проиграли.

— И тогда мы решили объявить голодовку. Мне муж сказал: «Ты худенькая, я в акцию включусь». Но, когда о грядущем протесте сообщили в СМИ, администрация лицея пригласила нас на встречу. До голодовки дело не дошло. Нам объявили, что детей берут в 10 и 11 класс в основное здание. Далеко от дома, но мы рады! — говорит Валентина Волкова.

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