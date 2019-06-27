2019-06-27T08:55:26+03:00
Происшествия

Внедорожник разлетелся в лобовой аварии в Челябинске

Один человек в больнице
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Джип еще может удастся восстановить, а вот вторую легковушку вряд ли. Фото: ГИБДД ЧелябинскаДжип еще может удастся восстановить, а вот вторую легковушку вряд ли. Фото: ГИБДД Челябинска
Изменить размер текста:

Глубокой ночью 27 июня в промзоне Курчатовского района случилась страшная авария. На улицу Автодорожная выезжал Mitsubishi Pajero. Водитель думал, что успеет проскочить, но в этот момент его снесла отечественная «пятнадцатая».

Выходит, что в аварии виноват водитель джипа. У него второстепенная дорога и он должен был убедиться в безопасности маневра. Обе машины от удара буквально разлетелись на куски. У ВАЗа буквально отсутствует передняя часть. Mitsubishi измят так, будто проделал пару кульбитов по земле.

— В больницу увезли водителя отечественной легковушки. Ему 46 лет. Устанавливаем обстоятельства аварии, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подростка на велосипеде сбили в Челябинске
Шестеро человек пострадали в ночной аварии в Челябинске
Банк УРАЛСИБ — лауреат премии «Права потребителей и качество обслуживания» в номинации «Финансовая грамотность и открытость»
В Челябинске родители лицеистов угрозой голодовки отстояли право детей учиться
Челябинские дороги переведут на контракты жизненного цикла
Под Челябинском танки «играют в прятки»
На постановку диагноза — две недели: в Кургане открывается новый онкологический центр
Стас Михайлов помог жительнице Челябинской области выиграть автомобиль
Врача из Челябинска подозревают в махинациях с картами пациентов при проведении диспансеризации
Когда в Челябинске закончится ливень и вернется лето
В Челябинской области жена отомстила мужу за измену, отобрав у него дом
Убитая королева красоты из Магнитогорска перед смертью отправила маме фото
Бывший губернатор Борис Дубровский готовится идти в суд