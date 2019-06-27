Внедорожник разлетелся в лобовой аварии в Челябинске
Глубокой ночью 27 июня в промзоне Курчатовского района случилась страшная авария. На улицу Автодорожная выезжал Mitsubishi Pajero. Водитель думал, что успеет проскочить, но в этот момент его снесла отечественная «пятнадцатая».
Выходит, что в аварии виноват водитель джипа. У него второстепенная дорога и он должен был убедиться в безопасности маневра. Обе машины от удара буквально разлетелись на куски. У ВАЗа буквально отсутствует передняя часть. Mitsubishi измят так, будто проделал пару кульбитов по земле.
— В больницу увезли водителя отечественной легковушки. Ему 46 лет. Устанавливаем обстоятельства аварии, — сообщили в ГИБДД Челябинска.
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