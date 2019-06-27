2019-06-27T09:05:16+03:00
Происшествия

Подростка на велосипеде сбили в Челябинске

Он выехал на дорогу в неположенном месте
Андрей АБРАМОВ
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Велосипедиста сбили на Северо-Западе Челябинска. Фото: ГИБДД ЧелябинскаВелосипедиста сбили на Северо-Западе Челябинска. Фото: ГИБДД Челябинска
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Авария случилась неподалеку от остановки Северо-Крымская на Северо-Западе Челябинска. Параллельно улице Братьев Кашириных идет небольшая улочка Партизанская. Ее переезжал парнишка на велосипеде. В этот момент его сбила машина.

Велобайкер выехал из-за деревьев на дорогу. В этом месте нет перехода, поэтому водитель ехал на солидной скорости. К счастью, тяжелых травм 13-летнему велосипедисту удалось избежать

— Подросток был одет в одежду темных тонов без световозвращающих элементов. Защитная экипировка и велошлем не использовались, — уточнили в ГИБДД Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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