Подростка на велосипеде сбили в Челябинске
Авария случилась неподалеку от остановки Северо-Крымская на Северо-Западе Челябинска. Параллельно улице Братьев Кашириных идет небольшая улочка Партизанская. Ее переезжал парнишка на велосипеде. В этот момент его сбила машина.
Велобайкер выехал из-за деревьев на дорогу. В этом месте нет перехода, поэтому водитель ехал на солидной скорости. К счастью, тяжелых травм 13-летнему велосипедисту удалось избежать
— Подросток был одет в одежду темных тонов без световозвращающих элементов. Защитная экипировка и велошлем не использовались, — уточнили в ГИБДД Челябинска.
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