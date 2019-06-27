В Челябинске продается усадьба за 80 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:16 2019-06-27T09:39:06+03:00

В коттедже есть бассейн, хамам и необычная сантехника

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В окрестностях переулка Боровой, что в челябинском поселке Каштак тихо, как в подмосковном лесу. Шумят вековые сосны, тенькают птицы. Здесь продается огромный трехэтажный доме площадью в тысячу квадратных метров.

Говорят, в коттедже жил депутат Законодательного Собрания, генеральный директор «Челябэнергосбыт» Вячеслав Середкин с женой.

Напомним, Середкина и его супругу убили восемь лет назад. Как преступники проникли на территорию охраняемого коттеджного поселка — неясно. Следователи тогда говорили, что в доме были открыты все шкафы: налетчики искали деньги и драгоценности. Убийство до сих пор не раскрыто.

Дом, выставленный на продажу, расположен на участке площадью 584 кв м. Цена объекта — 80 млн руб. Рассматривается и вариант аренды.

Усадьба в престижном поселке — это добротный особняк с бассейном и хамамом, уютные комнаты с мебелью, тенистый участок с лужайками и отдельный дом для обслуживающего персонала. Объявление о продаже опубликовано на портале N1.RU.

К слову, пресс-служба портала о недвижимости отказалась подтверждать информацию о том, что на продажу выставлен особняк Середкиных. В риэлторском агентстве, занимающемся сделкой, не отвечая на звонки.

Для сравнения: в Москве за 80 млн руб можно купить четырехкомнатную квартиру площадью 115 кв м в Пресненском районе. Или трехкомнатные апартаменты площадью 189 кв м на 63 этаже 74-этажного небоскреба в комплексе «Москва-Сити».

Затейливая сантехника. Фото: chelyabinsk.n1.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU