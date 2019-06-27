Иномарка на полной скорости вылетела в кювет на трассе в Челябинской области
В полдень 26 июня водители, которые проезжали по трассе между поселками Чесма и Березинский, заметили машину буквально посреди поля. Иномарка съехала в кювет, совершила кульбит и встала на колеса.
— За рулем была 44-летняя челябинка. Она потеряла управление и вылетела с трассы, — рассказали в ГИБДД Челябинской области.
Можно сказать, что водительнице повезло. У нее ушибы и ссадины, но в больницу ее класть не стали. Да и машина выглядит лишь слегка помятой.
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ИСТОЧНИК KP.RU