Водитель сгорел в своей машине после лобовой аварии под Челябинском

СЕГОДНЯ 09:47 2019-06-27T09:47:05+03:00

Он пошел на обгон, но не успел завершить маневр

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Автокатастрофа случилась в Сосновском районе днем 26 июня. Водитель Volkswagen Polo решился на обгон по встречной. На этом участке трассы это делать разрешено. Однако маневр был слишком рискованным и в капот иномарки влетел Touareg.

Кроссовер выбросило с дороги в кювет. У мощного авто смят капот. Легковушку отбросило в сторону и через пару секунд ее охватило пламя. К приезду пожарных машина выгорела настолько, что как такового салона не осталось — только стальной скелет.

— Водитель Polo из Челябинска. Он скончался на месте происшествия. Хозяин второй иномарки из Магнитогорска. Мужчина госпитализирован. По факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка, — сообщили в ГИБДД Челябинской области.

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