На границе Челябинской области ищут переносящую холеру муху-горбатку

СЕГОДНЯ 10:26 2019-06-27T10:26:11+03:00

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В соседней Башкирии при досмотре саженцев роз из Узбекистана обнаружили муху-горбатку. На территории Евразийского экономического союза и в самой России она не водится, но вполне может приехать на ПМЖ с партией фруктов или цветов из-за границы, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области.

— С прошлого года многоядную тварь часто находят в подкарантинной продукции: в апельсинах, мандаринах, грушах, лимонах, в яблоках, в огрурцах, в торфе, — замечают в пресс-службе. — Если муха-горбатка успешно акклиматизируется в нашей стране, она может нанести серьезный ущерб фитосанитарной, ветеринарно-медицинской сфере.

Также она представляет угрозу для человека: муха-горбатка переносит холеру.

Из-за угрозы на территории области усилен контроль за перемещением потенциально опасной продукции.

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ИСТОЧНИК KP.RU