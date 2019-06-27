В Челябинской области просят провести референдум, чтобы вернуть прямые выборы мэров

СЕГОДНЯ 10:24 2019-06-27T10:33:26+03:00

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Группа инициативных южноуральцев обратилась в областной избирком. Просят провести референдум среди всех жителей региона. Вопрос выносят животрепещущий: возвращать ли прямые выборы мэра. Обращение жителей комиссия планирует рассмотреть на заседании 27 июня.

Вопрос на референдум предлагают такой: «Вы за или против принятия закона Челябинской области „О порядке избрания глав муниципальных образований (...) на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании“?»

Вернуть прямые выборы мэров челябинцы просят давно. Сейчас же главу города назначает депутатская комиссия. Логика чиновников такая: люди выбрали народных избранников, а те как лучшие жители города позаботятся о правильном выборе градоначальника. Ведь иначе популисты могут обмануть избирателей и победить на прямых выборах.

Однако пока отмена прямых выборов привела лишь к отсутствию реальной конкуренции и стимула избранного градоначальника работать так, чтобы победить и на следующих выборах.

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