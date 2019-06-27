2019-06-27T11:52:59+03:00
Общество

После ночного ливня на карте Челябинска плещется грязное море

Огромная лужа парализовала движение со стороны ЧТЗ в Ленинский район
Лидия ПЕСКОВА
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Поплыли все! Фото: "Регион-74".Поплыли все! Фото: "Регион-74".
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Злополучные мосты, по которым проложена железнодорожная ветка на Курган, всегда мешали движению автотранспорта между Тракторозаводским и Ленинским районами города. А в четверг, 27 июня, появлению огромной пробки способствовала погода. После ночного ливня под мостами до сих пор плещется грязное море.

Утром движение на участке не превышало десяти километров в час. Преодолеть пробку быстро смогли только те, кто отчаянно нарушал правила движения, заезжая на встречную полосу и позволяя себе разворот в самом непредсказуемом месте. Водители были на нервах. Автохамов, которые умудрялись объехать часть пробки по встречке, в колону старались не пропускать. Часть машин из-за воды даже глохла.

По словам автолюбителей, грязное море под мостами на дороге в Ленинский возникает после каждого ливня. К сожалению, кардинально проблему пока не решают.

— Уфф, город практически готов к ШОСУ, — шутят автолюбители.

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После ливня в Челябинске образовалось грязное море.Видео: сообщество "Регион-74".

ИСТОЧНИК KP.RU

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