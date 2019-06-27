Советник мэра Челябинска ушел в отставку

СЕГОДНЯ 12:11 2019-06-27T12:12:29+03:00

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Советник главы Челябинска по взаимодействию с федеральными органами власти Денис Девяткин ушел в отставку. Пост он покинул по собственному желанию. Кроме контактов с федеральными органами власти Девяткин курировал тему подготовки города к саммитам ШОС и БРИКС.

Чтобы занять пост советника при тогдашнем главе города Евгении Тефтелева, Девяткин сложил с себя обязанности депутата Челябинской городской Думы.

Напомним, что в понедельник, 24 июня, в отставку по собственному желанию с поста главы города ушел Владимир Елистратов. О досрочном сложении им полномочий на внеочередном заседании Челябинской городской Думы объявил глава региона Алексей Текслер.

Временно исполняющим обязанности назначена первый замглавы города Наталья Котова.

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ИСТОЧНИК KP.RU