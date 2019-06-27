Команда Челябинской области по судомоделированию возвращается домой с победой

СЕГОДНЯ 12:09 2019-06-27T12:09:27+03:00

В общей сложности было завоевано 22 медали

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Сегодня завершился Чемпионат и Первенство России по судомодельному спорту в городе Брянск. Наши спортсмены завоевали первые места в командном зачете.

Две золотые медали завоевал Дмитрий Долгих, золотая медаль у Караваева Анатолия, серебро у Малафеевского Алексея, бронза у Муравьева Александра. Наш юный спортсмен Васильев Иван завоевал золотую и серебряную медаль, Иванов Глеб золотую и бронзовую медаль, Черепанов Иван золотую медаль.

Поздравляем наших спортсменов.

В общей сложности на Кубке и Чемпионате России было завоевано 22 медали.

ИСТОЧНИК KP.RU