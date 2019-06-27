Команда Челябинской области по судомоделированию возвращается домой с победой
В общей сложности было завоевано 22 медали
Изменить размер текста:
Сегодня завершился Чемпионат и Первенство России по судомодельному спорту в городе Брянск. Наши спортсмены завоевали первые места в командном зачете.
Две золотые медали завоевал Дмитрий Долгих, золотая медаль у Караваева Анатолия, серебро у Малафеевского Алексея, бронза у Муравьева Александра. Наш юный спортсмен Васильев Иван завоевал золотую и серебряную медаль, Иванов Глеб золотую и бронзовую медаль, Черепанов Иван золотую медаль.
Поздравляем наших спортсменов.
В общей сложности на Кубке и Чемпионате России было завоевано 22 медали.
ИСТОЧНИК KP.RU