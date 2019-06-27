Новая возможность от «БКС Брокер»: инвестировать с «Мегафон»

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-27T12:37:06+03:00

Благодаря новинке, уже появившейся в AppStore и Google Play, пользователи могут заниматься инвестированием в любой точке мира

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Недавно вышел новый сервис «МегаФон Инвестиции», разработанный компаниями «БКС Брокер» и «Мегафон». Благодаря новинке, уже появившейся в AppStore и Google Play, пользователи могут заниматься инвестированием в любой точке мира.

Теперь с помощью «МегаФон Инвестиции» клиенты компании могут торговать валютой и ценными бумагами на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Сервис будет полезен и опытным трейдерам, так и начинающим инвесторам. Чтобы приступить к инвестициям, достаточно онлайн открыть брокерский счет в приложении, подтвердив данные сканом паспорта и паролем из смс. Пополнить счет можно с карты любого банка или банковским переводом.

— Основные возможности приложения — это котировки онлайн, анализ состава и доходности инвестиционного портфеля, индивидуальные настройки новостей, а также онлайн чат поддержки и сервис «Инвестидеи», где представлены лучшие авторские идеи от независимых экспертов фондового рынка, — пояснил Павел Покусаев, заместитель руководителя департамента по работе с онлайн партнерами «БКС Брокер».

Компания «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая в течение последних лет остается лидером по оборотам на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+.

ИСТОЧНИК KP.RU