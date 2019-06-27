Челябинск получит деньги на покупку 65 низкопольных автобусов
Челябинск получил 761 миллион на покупке 65 низкопольных автобусов. Деньги поступят в город за счет уточнения бюджетных трансфертов из федерального бюджета. Так решили депутаты Законодательного Собрания региона на июньском заседании.
Город получит современные машины на сжиженном природном газе — экологически чистом виде топлива.
Автобусы для Челябинска приобретут до конца нынешнего года. Закупкой займется администрация Челябинска. Горожане выбрали зеленый корпоративный цвет для нового подвижного состава. Единый цвет удобен для пассажира: глаз различает его в потоке транспорта.
Планируется купить автобусы большой вместимости — 12 метров в длину.
Всего же до 2021 года мэрия Челябинска планирует купить около пятисот автобусов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта kpravda@ya.ru
SMS 8-902-616-06-06
Тел. (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU