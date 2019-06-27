Челябинск получит деньги на покупку 65 низкопольных автобусов

СЕГОДНЯ 13:14 2019-06-27T13:14:21+03:00

До конца года Челябинск получит 65 новых низкопольных автобусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

"Комсомолка" узнала, когда в город придут комфортные машины

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Челябинск получил 761 миллион на покупке 65 низкопольных автобусов. Деньги поступят в город за счет уточнения бюджетных трансфертов из федерального бюджета. Так решили депутаты Законодательного Собрания региона на июньском заседании.

Город получит современные машины на сжиженном природном газе — экологически чистом виде топлива.

Автобусы для Челябинска приобретут до конца нынешнего года. Закупкой займется администрация Челябинска. Горожане выбрали зеленый корпоративный цвет для нового подвижного состава. Единый цвет удобен для пассажира: глаз различает его в потоке транспорта.

Планируется купить автобусы большой вместимости — 12 метров в длину.

Всего же до 2021 года мэрия Челябинска планирует купить около пятисот автобусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU