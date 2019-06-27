Выпускник из Челябинской области покончил собой после несдачи экзамена
В Еманжелинске свел счеты с жизнью 16-летний школьник. Его нашли мертвым недалеко от дома. По словам знакомых, сегодня, 27 июня, он планировал пересдавать экзамен по математике.
Парень в прошлом году должен был выпуститься из школы, получить аттестат об окончании девяти классов. Но не сдал математику, и весь год ему пришлось ходить на повторное обучение по предмету. На прошлой неделе школьник узнал, что завалил экзамен во второй раз. А сегодня должен был пересдавать его снова.
— Его воспитывала бабушка, мать давно лишили родительских прав. Бабушка отличная женщина, и любила его очень. Сам мальчик был отзывчивый, добрый вежливый, всегда улыбка на лице, — пишут местные жители в соцсетях.
Информацию о смерти подростка подтвердили в СУ СК России по Челябинской области. Сейчас идет доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить, что на самом деле заставило школьника покончить жизнь самоубийством.
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ИСТОЧНИК KP.RU