В Челябинске на общественных слушаниях обсуждают расширение улицы Дарвина

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-27T13:43:13+03:00

Самое главное на этом участке - это расширение моста. Фото: Google Карты

Люди против, потому что для этого придется рубить деревья и ставить защитные экраны

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В челябинском Доме архитекторов сегодня обсуждалют расширение дороги на Дарвина, строительство нового путепровода и съезда с Троицкого тракта.

Известно, что жители улицы против строительства: под расширение проезжей части нужно вырубать деревья. Старые тополя служат зеленым щитом для домов, защищая от пыли. Большой зал Дома архитекторов был забит под завязку.

Расширять дорогу по ул. Дарвина планируют под строящийся мост по Троицкому тракту. Его возведение уже началось.

Мост строит известная фирма, которую челябинцы знают по временам правления Бориса Дубровского, АО «Южуралмост».

Больше всего вопросов к расширение дороги по ул. Дарвина. Глава региона Алексей Текслер распорядился принять тщательное решение, не торопиться и обязательно учесть мнения всех сторон. В том числе, жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU