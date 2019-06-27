Дорогу по ул. Дарвина в Челябинске хотят увеличить, но не расширять до шести полос
У проектировщиков реконструкции дороги на ул. Дарвина мнение однозначное: дорогу нужно расширять с четырех полос до шести и устраивать съезды.
— В пиковые часы интенсивность движения — 450 автомобилей в час на каждую полосу. А уж если по Дарвина идет фура, движение практически парализуется, — говорят строители. — Чтобы движение на сложном участке было безопасным, ширина крайней полосы должны быть не менее четырех метров. Проектировщики заложили это требование в проект.
После жарких споров на эту тему директор МУП ЧелябГЭТ, депутат городской Думы и модератор публичных слушаний Александр Павлюченко сказал, что расширять дорогу до шести полос не нужно:
— Нужно оставить четыре полосы на Дарвина, но с расширением полосы справа и слева до трех с половиной и четырех метров. Нужны отделенные карманы от проезжей части для новых остановок общественного транспорта и новые тротуары. Я предлагаю отправить проект на перерисовку с такими пожеланиями.
На этом публичные слушания завершились. Компромисс народ устроил.
КСТАТИ
А что с деревьями вдоль дороги? Придется ли их вырубать?
— Это решат проектировщики. Но если дорогу расширят на 1,5 метра, то и деревьев пострадает меньше, — заявила корреспонденту КП-Челябинск помощник Александра Павлюченко Екатерина Непогодина.
Челябинцев возмутило очередное расширение дороги
ИСТОЧНИК KP.RU