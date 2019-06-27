«Поехал на поезде к дочери и пропал»: в Челябинской области продолжаются поиски 77-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 13:57 2019-06-27T13:57:37+03:00

Если вы видели этого человека, позвоните по номеру 8 (351) 237-91-65. Фото: Южно-Уральское ЛУ МВД России на транспорте.

Его разыскивают уже больше двух недель

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Пожилого жителя Верхнего Уфалея, Василия Андреевича Первушина, ищут с 12 июня. В этот день, в четыре утра, он отправился на пригородном поезде «Челябинск — Верхний Уфалей» к дочери в Кыштым.

— Известно, что Василий Андреевич доехал до нужной станции и направился в сторону города. Но до родственников он так и не добрался, — рассказали в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Пенсионера ищут близкие, волонтеры и полиция. Ориентировку распространили по общественным местам, соцсетям и СМИ.

Приметы: среднего телосложения, рост 165-170 см, подстрижен налысо, густые седые брови, глаза карие. Был в светлой кепке, синей спортивной куртке с темными рукавами, темных спортивных брюках и серых кроссовках. Ходит с деревянной тростью, при этом надевает на одну руку перчатку, мог быть в очках с черной оправой.

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем, позвоните в дежурную часть Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте: 8 (351) 237-91-65, 268-30-43, 268-77-08.

ИСТОЧНИК KP.RU