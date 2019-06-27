Ветеранам труда Челябинской области повысили выплаты
Южноуральские депутаты приняли закон о повышении размера ежемесячной денежной выплаты региональным ветеранам труда. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Челябинской области
Пособия для региональных льготников не индексировали в течение трех последних лет. С предложением о повышении ЕДВ для южноуральских ветеранов труда на 15% выступил глава региона Алексей Текслер. Депутаты Заксобрания поддержали инициативу. Согласно утвержденному закону размер выплат увеличится с 1 июля этого года.
— Таким образом, ветераны труда Челябинской области, не пользующиеся услугами местной телефонной связи, будут получать ЕДВ в размере 1009 рублей, ветераны труда Челябинской области, пользующиеся услугами местной телефонной связи, — 1181 рубль, — уточнила и. о. министра социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.
По ее словам, на сегодняшний день в регионе проживают 145 тысяч 324 южноуральца, имеющих звание ветеран труда Челябинской области.
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