Ветеранам труда Челябинской области повысили выплаты

СЕГОДНЯ 13:58 2019-06-27T13:58:15+03:00

Проиндексированные пособия льготники начнут получать уже с 1 июля

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Южноуральские депутаты приняли закон о повышении размера ежемесячной денежной выплаты региональным ветеранам труда. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Челябинской области

Пособия для региональных льготников не индексировали в течение трех последних лет. С предложением о повышении ЕДВ для южноуральских ветеранов труда на 15% выступил глава региона Алексей Текслер. Депутаты Заксобрания поддержали инициативу. Согласно утвержденному закону размер выплат увеличится с 1 июля этого года.

— Таким образом, ветераны труда Челябинской области, не пользующиеся услугами местной телефонной связи, будут получать ЕДВ в размере 1009 рублей, ветераны труда Челябинской области, пользующиеся услугами местной телефонной связи, — 1181 рубль, — уточнила и. о. министра социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

По ее словам, на сегодняшний день в регионе проживают 145 тысяч 324 южноуральца, имеющих звание ветеран труда Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU