2019-06-27T14:45:09+03:00
Общество

В Магнитогорске полицейские усилят патрули ко Дню города

Каждую площадку перед мероприятием будут проверять кинологи
Валентина ВАГАНОВА
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Полиция будет следить за порядком на празднике. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.Полиция будет следить за порядком на празднике. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.
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Второй по величине город Челябинской области скоро отметит свой 90-летний юбилей. Праздновать День рождения Магнитогорска жители будут несколько дней. Праздничная программа начнется в пятницу, 28 июня. С завтрашнего дня и по 20 июля силовики усилят охрану в городе.

— Перед началом массовых мероприятий полицейские-кинологи проведут обследование территорий. Участковые проверят жилой сектор. Во время концертов у площадок будут дежурить патрульно-постовые наряды. Кроме того, к охране общественного порядка привлекут представителей добровольных народных дружин и частных охранных предприятий, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Все площадки проверят кинологи. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

Все площадки проверят кинологи. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники ГИБДД будут следить за безопасностью на дорогах. Чтобы не было пробок и заторов, на проезжую часть выйдут регулировщики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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