В Магнитогорске полицейские усилят патрули ко Дню города

СЕГОДНЯ 14:45 2019-06-27T14:45:09+03:00

Полиция будет следить за порядком на празднике. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

Изменить размер текста: A A

Второй по величине город Челябинской области скоро отметит свой 90-летний юбилей. Праздновать День рождения Магнитогорска жители будут несколько дней. Праздничная программа начнется в пятницу, 28 июня. С завтрашнего дня и по 20 июля силовики усилят охрану в городе.

— Перед началом массовых мероприятий полицейские-кинологи проведут обследование территорий. Участковые проверят жилой сектор. Во время концертов у площадок будут дежурить патрульно-постовые наряды. Кроме того, к охране общественного порядка привлекут представителей добровольных народных дружин и частных охранных предприятий, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Все площадки проверят кинологи. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники ГИБДД будут следить за безопасностью на дорогах. Чтобы не было пробок и заторов, на проезжую часть выйдут регулировщики.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU