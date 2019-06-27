В Магнитогорске полицейские усилят патрули ко Дню города
Второй по величине город Челябинской области скоро отметит свой 90-летний юбилей. Праздновать День рождения Магнитогорска жители будут несколько дней. Праздничная программа начнется в пятницу, 28 июня. С завтрашнего дня и по 20 июля силовики усилят охрану в городе.
— Перед началом массовых мероприятий полицейские-кинологи проведут обследование территорий. Участковые проверят жилой сектор. Во время концертов у площадок будут дежурить патрульно-постовые наряды. Кроме того, к охране общественного порядка привлекут представителей добровольных народных дружин и частных охранных предприятий, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Все площадки проверят кинологи. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.
Сотрудники ГИБДД будут следить за безопасностью на дорогах. Чтобы не было пробок и заторов, на проезжую часть выйдут регулировщики.
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ИСТОЧНИК KP.RU