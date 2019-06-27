Воспитателя наказали за побег двухлетки из детского сада в Челябинской области
Неприятная история случилась в детском саду № 173 Магнитогорска. В мае, когда младшая группа отправилась на утреннюю прогулку, один мальчишка сбежал за забор. Отвечать за инцидент теперь будет его воспитатель, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
— Через какое-то время на кроху, который гулял один, обратила внимание посторонняя женщина. Она заметила двухлетнего ребенка на пешеходном переходе одной из улиц и отвела мальчишку в полицию, — рассказывают в пресс-службе.
Воспитателя наказали рублем. Она заплатит 10 тысяч рублей штрафа. Кроме того, к дисциплинарной ответственyости привлекли и заведующую детским садом.
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ИСТОЧНИК KP.RU