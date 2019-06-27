В микрорайоне «Парковый» началась незаконная стройка

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-27T15:47:52+03:00

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В четверг, 27 июня, жители микрорайона «Парковый» собираются выйти на стихийный митинг. На этой неделе они узнали, что под их окнами без разшения жильцов начали строить бытовое здание. Какое именно, пока загадка, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

В микрорайоне есть котлован, который жители давно просили засыпать, а потом разбить на образовавшемся пустыре детскую площадку. С этой просьбой челябинцы обратились на горячую линию к президенту. И наутро на месте закипели работы.

— Однако выяснилось, что еще в мае прошли публичные слушания, где утвержден проект строительства здания бытового назначения. Только жители из соседних домов на слушания не ходили и за проект не голосовали, — говорит активист Дмитрий Григорчик.

Люди надеются опротестовать этот проект и отбить место для детской площадки. Тем более, что разрешение на строительство, по информации Городской думы, застройщик не получал. Работы в «Парковом» ведутся незаконно.

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ИСТОЧНИК KP.RU