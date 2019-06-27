2019-06-27T15:47:52+03:00
Общество

В микрорайоне «Парковый» началась незаконная стройка

Местные жители против
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Котлован засыпан, но вместо детской площадки кто-то хочет построить бытовое здание.Котлован засыпан, но вместо детской площадки кто-то хочет построить бытовое здание.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В четверг, 27 июня, жители микрорайона «Парковый» собираются выйти на стихийный митинг. На этой неделе они узнали, что под их окнами без разшения жильцов начали строить бытовое здание. Какое именно, пока загадка, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

В микрорайоне есть котлован, который жители давно просили засыпать, а потом разбить на образовавшемся пустыре детскую площадку. С этой просьбой челябинцы обратились на горячую линию к президенту. И наутро на месте закипели работы.

— Однако выяснилось, что еще в мае прошли публичные слушания, где утвержден проект строительства здания бытового назначения. Только жители из соседних домов на слушания не ходили и за проект не голосовали, — говорит активист Дмитрий Григорчик.

Люди надеются опротестовать этот проект и отбить место для детской площадки. Тем более, что разрешение на строительство, по информации Городской думы, застройщик не получал. Работы в «Парковом» ведутся незаконно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волонтеры из Челябинска спасли пса, которому поезд отрезал три лапы
ВТБ предлагает ипотечным заемщикам онлайн-заказ оценки квартир
На Южном Урале не хватает более тысячи медицинских специалистов
Воспитателя наказали за побег двухлетки из детского сада в Челябинской области
В Магнитогорске полицейские усилят патрули ко Дню города
Ветеранам труда Челябинской области повысили выплаты
«Поехал на поезде к дочери и пропал»: в Челябинской области продолжаются поиски 77-летнего пенсионера
Дорогу по ул. Дарвина в Челябинске хотят увеличить, но не расширять до шести полос
В Челябинске на общественных слушаниях обсуждают расширение улицы Дарвина
Выпускник из Челябинской области покончил собой после несдачи экзамена
Челябинск получит деньги на покупку 65 низкопольных автобусов
Новая возможность от «БКС Брокер»: инвестировать с «Мегафон»
На трамвайных путях в Челябинске оставили гранату
Советник мэра Челябинска ушел в отставку
Команда Челябинской области по судомоделированию возвращается домой с победой
После ночного ливня на карте Челябинска плещется грязное море