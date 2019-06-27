Волонтеры из Челябинска спасли пса, которому поезд отрезал три лапы

СЕГОДНЯ 16:27 2019-06-27T16:34:51+03:00

Сейчас жизнь собаки уже вне опасности

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Пес, которого волонтеры прозвали Марвелом, пережил страшные вещи. Несчастный попал под поезд и лишился трех лап. Но сейчас жизнь собаки опять вошла в спокойное русло. Под свою опеку его взяли добрые люди, сообщает 31-й канал.

Случайный свидетель страшного инцидента сообщил о несчастье в частный приют. Волонтеры приехали и забрали собаку. В тот же день животинке сделали операцию по спасению трех искалеченных лап. Марвел был слишком слаб, его сердце даже остановилось, однако ветеринары вытащили бродягу с того света и подарили ему вторую жизнь.

Швы уже затянулись, а Марвел научился ползать — по полу, по двору, по ступенькам. Сейчас он живет у спасшей его девушки-волонтера.

Кстати, в нашей стране уже проводят сложные операции, когда животных, оставшихся без лап, ставят на металлические протезы. Возможно, в будущем Марвел когда-нибудь снова научится бегать.

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ИСТОЧНИК KP.RU