2019-06-27T18:00:53+03:00
Общество

В Челябинске водитель маршрутки уплетал за рулем расслабляющий наркотик

Недоброе заметили пассажиры
Лидия ПЕСКОВА
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В пакетике что-то, похожее на известный наркотик. Фото: сообщество "Челябинский урбанист".В пакетике что-то, похожее на известный наркотик. Фото: сообщество "Челябинский урбанист".
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К хамству водителей, к грязным салонам мы уже привыкли. Но в работе маршрутчиков есть такие огрехи, которые могут довести до трагедии. Челябинский урбанист Лев Владов собрал подборку фотографий, на которых водители городских маршрутных такси принимают наркотики, смотрят ТВ и общаются с близкими по видеосвязи.

— Водители маршруток во время движения принимают наркотическое средство, которое вызывает расслабленность, головокружение и рассредоточенность. То есть «ширяются» во время суперответственной работы, — возмущается Владов. — Также у водителей появилась новая мода — смотреть сериалы или бесконечно разговаривать по видеосвязи во время движения. Да-да, а еще они принимают деньги, выдают сдачу и ведут микроавтобус. То есть, одновременно задействованы в нескольких процессах, которые максимально отвлекают водителя от дороги.

А такое видел практически каждый. Фото: сообщество "Челябинский урбанист".

А такое видел практически каждый. Фото: сообщество "Челябинский урбанист".

Лев Владов уверен, что пока горожане и власти не будут поддерживать развитие общественного транспорта и его перевод в законную и лицензированную плоскость, в нашей жизни будет много агрессии, боли и преждевременной смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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