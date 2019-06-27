Артистов, готовящих шоу-программу для гостей саммитов ШОС и БРИКС, вызвали на худсовет
На этой неделе специальная комиссия из Москвы прилетела в Челябинск, чтобы оценить творческий градус и уровень исполнения ансамбля танца «Урал», который в следующем году станцует для гостей саммитов ШОС и БРИКС, сообщает пресс-служба министерства культуры Челябинской области.
— Гости из столицы посмотрели танцевальные постановки, которые будут показаны на международных мероприятиях. Ансамбль «Урал» представил три танца, отражающие культурные традиции стран-участниц событий 2020 года: Бразилии, Индии и Африки, — замечают в пресс-службе.
Комиссия из Москвы высоко оценила подготовку Государственного ансамбля танца «Урал» к выступлениям на культурных событиях в рамках саммитов ШОС и БРИКС.
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ИСТОЧНИК KP.RU