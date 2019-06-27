Министром экономического развития Челябинской области стал Иван Куцевляк
В четверг, 27 июня, глава региона Алексей Текслер официально назначил министром экономического развития Челябинской области Ивана Куцевляка, который до этого занимал должность советника губернатора области, сообщает пресс-служба главы региона.
До перехода на работу в правительство Челябинской области c 2014 по 2019 год Иван Куцевляк работал в министерстве энергетики Российской Федерации. Имеет стаж региональной государственной гражданской службы. С 2010 по 2012 год занимал различные должности в Аппарате Губернатора и Министерстве экономического развития и торговли Саратовской области.
Его предшественник Сергей Смольников займет должность советника губернатора Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU