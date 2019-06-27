Министром экономического развития Челябинской области стал Иван Куцевляк

СЕГОДНЯ 18:44 2019-06-27T18:44:37+03:00

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В четверг, 27 июня, глава региона Алексей Текслер официально назначил министром экономического развития Челябинской области Ивана Куцевляка, который до этого занимал должность советника губернатора области, сообщает пресс-служба главы региона.

До перехода на работу в правительство Челябинской области c 2014 по 2019 год Иван Куцевляк работал в министерстве энергетики Российской Федерации. Имеет стаж региональной государственной гражданской службы. С 2010 по 2012 год занимал различные должности в Аппарате Губернатора и Министерстве экономического развития и торговли Саратовской области.

Его предшественник Сергей Смольников займет должность советника губернатора Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU