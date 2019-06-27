2019-06-27T20:10:08+03:00
Общество

Одиннадцать озер на Южном Урале открыли для бесплатного лова рыбы

От путевок здесь отказались до конца года
Лидия ПЕСКОВА
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Теперь удочки можно забросить бесплатно.Теперь удочки можно забросить бесплатно.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Директор «Кыштымского рыбоводного хозяйства» Александр Новиков объявил мораторий на платную рыбалку . Речь идет об одиннадцати озерах, где его компания разводит рыбу, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

На пошлой неделе южноуральские рыбаки пожаловались в Общественную палату на то, что арендаторы озер не позволяют любителям бесплатно охотиться на аборигенную рыбу. А потом появилось видеообращение президенту, которое записали простые рыбаки. Разобраться в проблеме дал поручение глава Челябинской области Алексей Текслер.

Сейчас ведутся переговоры с компаниями, разводящими рыбу. «Кыштымское рыбоводное хозяйство» первым согласилось пойти навстречу рядовым рыбакам. Ожидается, что примеру Новикова последуют и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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