От менингита в Челябинске умерла двухлетняя девочка

СЕГОДНЯ 20:40 2019-06-27T20:40:05+03:00

Чиновники выясняют, кто виноват в этой трагедии

Изменить размер текста: A A

В Челябинске еще один ребенок погиб от менингита. В четверг, 27 июня, скончалась двухлетняя девочка, сообщает портал 74.ru. Эту информацию журналистам подтвердили в городском управлении здравоохранения.

— Девочка погибла от менингоэнцефалита. Конечно, это большая трагедия. Мы обязательно проведем разбор качества оказания медпомощи. Будут привлечены высококвалифицированные эксперты, — заверила заместитель начальника горздрава Ирина Петрунина.

Менингит — это поражение оболочек мозга. Такое состояние может быть проявлением многих заболеваний, вызванных бактериями, вирусами, грибами и даже травмами. В большинстве случаев менингит успешно лечат. Например, в разгар лета 2017-го года одиннадцать школьников оказались на больничной койке, подхватив в спортивном лагере энтеровирус. У нескольких развился серозный менингит. Врачи поставили на ноги всех.

Однако в декабре 2018 года от менингита скончался пятилетний мальчик в Копейске — медики поздно поставили ему точный диагноз. А весной 2019 года от менингита скончалась десятилетняя школьница из Челябинска.

— Менингококковая инфекция всегда начинается с высокой температуры. Иногда может развиться назофарингит. Когда бактерия попадает в кровь, выступает характерная сыпь. Это знак, что нужно молнией мчатся в стационар, — рассказала КП-Челябинск представитель областного Роспотребнадзора Татьяна Софейкова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU