2019-06-27T21:06:40+03:00
Общество

На месте двухэтажного Киргородка в Челябинске вырастут новые многоэтажки

Работа уже ведется
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Квартал преобразится.Квартал преобразится.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В четверг, 27 июня, в Доме архитектора прошли публичные слушания, где утвердили проект планировки квартала в границах улиц Горького, Салютной, Артиллерийской и Правдухина, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

Сейчас квартал застроен ветхими двухэтажками, которые возводились в 40-е и 50-е годы. Их хотят снести, а квартал — застроить многоэтажками. Причем реальная работа уже ведется: один дом расселен, один дом построен.

Застраивать территорию будет фирма «УралАртСтрой».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
От менингита в Челябинске умерла двухлетняя девочка
Одиннадцать озер на Южном Урале открыли для бесплатного лова рыбы
Министром экономического развития Челябинской области стал Иван Куцевляк
Артистов, готовящих шоу-программу для гостей саммитов ШОС и БРИКС, вызвали на худсовет
В Челябинске водитель маршрутки уплетал за рулем расслабляющий наркотик
Волонтеры из Челябинска спасли пса, которому поезд отрезал три лапы
ВТБ предлагает ипотечным заемщикам онлайн-заказ оценки квартир
На Южном Урале не хватает более тысячи медицинских специалистов
В микрорайоне «Парковый» началась незаконная стройка
Воспитателя наказали за побег двухлетки из детского сада в Челябинской области
В Магнитогорске полицейские усилят патрули ко Дню города
Ветеранам труда Челябинской области повысили выплаты
«Поехал на поезде к дочери и пропал»: в Челябинской области продолжаются поиски 77-летнего пенсионера
Дорогу по ул. Дарвина в Челябинске хотят увеличить, но не расширять до шести полос
В Челябинске на общественных слушаниях обсуждают расширение улицы Дарвина
Выпускник из Челябинской области покончил собой после несдачи экзамена
Челябинск получит деньги на покупку 65 низкопольных автобусов
Новая возможность от «БКС Брокер»: инвестировать с «Мегафон»
На трамвайных путях в Челябинске оставили гранату
Советник мэра Челябинска ушел в отставку
Команда Челябинской области по судомоделированию возвращается домой с победой
После ночного ливня на карте Челябинска плещется грязное море