На месте двухэтажного Киргородка в Челябинске вырастут новые многоэтажки
В четверг, 27 июня, в Доме архитектора прошли публичные слушания, где утвердили проект планировки квартала в границах улиц Горького, Салютной, Артиллерийской и Правдухина, сообщает корреспондент КП-Челябинск.
Сейчас квартал застроен ветхими двухэтажками, которые возводились в 40-е и 50-е годы. Их хотят снести, а квартал — застроить многоэтажками. Причем реальная работа уже ведется: один дом расселен, один дом построен.
Застраивать территорию будет фирма «УралАртСтрой».
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ИСТОЧНИК KP.RU