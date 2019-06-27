На месте двухэтажного Киргородка в Челябинске вырастут новые многоэтажки

СЕГОДНЯ 21:06 2019-06-27T21:06:40+03:00

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В четверг, 27 июня, в Доме архитектора прошли публичные слушания, где утвердили проект планировки квартала в границах улиц Горького, Салютной, Артиллерийской и Правдухина, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

Сейчас квартал застроен ветхими двухэтажками, которые возводились в 40-е и 50-е годы. Их хотят снести, а квартал — застроить многоэтажками. Причем реальная работа уже ведется: один дом расселен, один дом построен.

Застраивать территорию будет фирма «УралАртСтрой».

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ИСТОЧНИК KP.RU