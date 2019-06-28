Лоси из национального парка «Зюраткуль» в Челябинской области гуляют сами по себе

СЕГОДНЯ 04:18 2019-06-28T04:19:33+03:00

Сохатые из национального парка не боятся людей. Пожалуйста, не причиняйте им зло. Фото: группа "Национальный-Парк Зюраткуль" vk.com

Изменить размер текста: A A

Люся, Нургуш, Афоня, Нюся и Лика, Соня и Дуня решили исследовать большой мир. Они покинули Дом лося «Сохатка» в национальном парк «Зюраткуль» и отравились восвояси. Сотрудник национального парка волнуются, как бы с животными чего дурного не вышло.

На лосях надеты ошейники, чтобы можно было отличить их от диких лосей. И в администрацию парка звонят люди, сообщают, где видели лосей.

Например, Люся и Нургуш ушли в район деревни Шарипово и озеро Аушкуль (Учалинский район).

Афоня дожидается перевозки на Кордон «У трех вершин» в Абзаково.

Нюся и Лика находятся севернее Саткинского района.

Появились вести о беглянках Соне и Дуне. Они ушли еще в мае. Люди видели их в районе Южно-уральского заповедника.

— В национальном парке нет заборов, содержание лосей именно полувольное, летом их отпускаем в лес на свободу. В этом году много молодых лосей у нас появилось, вот они и ушли искать свое место в этой жизни и в лесах рядом с парком. Некоторые дотопали до Башкирии, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск сотрудник пресс-службы национального парка Марина Фомина.

Сотрудники «Зюраткуля» просят жителей Саткинского района, Миасса, Учалинского и Белорецкого районов Башкортостан сообщать любую информацию о местонахождении лосей с ошейниками по телефону 8-902-897-25-77, 8-351-61 5-50-41.

Охотники, пожалуйста, не убивайте этих сохатых в ошейниках! Они очень доверчивые и не боятся людей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU