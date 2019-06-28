2019-06-28T04:43:15+03:00
Общество

В Челябинской области пост министра экономического развития покинул Сергей Смольников

Глава региона Алексей Текслер назначил на должность Ивана Куцевляка
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Иван Куцевляк будет отвечать за развитие экономики Челябинской области. Фото: архив "КП".Иван Куцевляк будет отвечать за развитие экономики Челябинской области. Фото: архив "КП".
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Кадровые перемены в аппарате исполнительной власти в Челябинской области продолжаются. Стало известно, что пост министра экономического развития покинул Сергей Смольников.

Глава региона Алексей Текслер принял решение назначить на должность министра Ивана Куцевляка, занимающего в настоящее время должность советника губернатора Челябинской области.

До перехода на работу в Правительство Челябинской области c 2014 по 2019 год Иван Куцевляк работал в Министерстве энергетике Российской Федерации. Имеет стаж региональной государственной гражданской службы.

С 2010 по 2012 год занимал различные должности в Аппарате Губернатора и Министерстве экономического развития и торговли Саратовской области.

Сергей Смольников займет должность советника губернатора Челябинской области.

Напомним, в понедельник, 24 июня, ушел в отставку глава Челябинска Владимир Елистратов. Обязанности мэра сейчас временно исполняет первый заместитель главы Наталья Котова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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