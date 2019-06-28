В Челябинской области пост министра экономического развития покинул Сергей Смольников
Кадровые перемены в аппарате исполнительной власти в Челябинской области продолжаются. Стало известно, что пост министра экономического развития покинул Сергей Смольников.
Глава региона Алексей Текслер принял решение назначить на должность министра Ивана Куцевляка, занимающего в настоящее время должность советника губернатора Челябинской области.
До перехода на работу в Правительство Челябинской области c 2014 по 2019 год Иван Куцевляк работал в Министерстве энергетике Российской Федерации. Имеет стаж региональной государственной гражданской службы.
С 2010 по 2012 год занимал различные должности в Аппарате Губернатора и Министерстве экономического развития и торговли Саратовской области.
Сергей Смольников займет должность советника губернатора Челябинской области.
Напомним, в понедельник, 24 июня, ушел в отставку глава Челябинска Владимир Елистратов. Обязанности мэра сейчас временно исполняет первый заместитель главы Наталья Котова.
ИСТОЧНИК KP.RU