Глава Челябинской области Алексей Текслер встретился с хоккеистом Никитой Нестеровым

СЕГОДНЯ 04:55 2019-06-28T04:56:21+03:00

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— У нас сегодня хороший повод для встречи. В Челябинскую область вновь приехал Кубок Гагарина, и привез его наш земляк, воспитанник челябинского «Трактора». Спасибо за это событие, для всех нас это крайне важно. Наша хоккейная школа одна из самых сильных в стране. Никита — ее яркий представитель, — сказал Алексей Текслер.

Сверкающую чашу выставляли для южноуральских болельщиков в новом здании детской хоккейной школы «Трактор» на ул. Савина. Глава региона подчеркнул, как важно юным спортсменам увидеть не только главный трофей КХЛ, но и его обладателя — игрока ХК «Трактор», олимпийского чемпиона Никиту Нестерова. Такая встреча может мотивировать мальчишек заняться хоккеем.

Прославленный хоккеист рассказал главе региона, что в пятницу, 28 июня, откроет в Челябинске школу индивидуального мастерства. Она рассчитана на помощь тренерам в индивидуальной подготовке хоккеистов. Возраст спортсменов — от трех лет и старше. Откроется школа в спорткомплексе «Арена» (ул. Молодогвардейцев, 7).

На встрече присутствовал генеральный директор челябинского хоккейного клуба «Трактор» Борис Видгоф. Как президент клуба, Алексей Текслер спросил, как идет подготовка челябинской команды к новому сезону КХЛ. Он надеется, что по итогам сезона 2019/2020 Кубок Гагарина приедет в регион на долгий срок.

— У нас в области две хоккейные команды — «Трактор» и «Металлург», и шансов на это больше!, — отметил Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU