Певец Сергей Лазарев скоро получит меч от оружейников Златоуста

СЕГОДНЯ 05:17 2019-06-28T05:20:45+03:00

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В мае мастера оружейной мастерской «Арт-Грани» пребывали под сильным впечатлением от выступления певца Сергея Лазарева в Тель-Авиве, на финале «Евровидения». Чтобы поддержать звезду российской эстрады, они увековечили его участие в конкурсе в мече под названием Scream.

Меч изготовлен из высоколегированной стали и металла, покрытого золотом 999 пробы. На клинке выгравирована история мальчика из клипа Лазарева. На оборотной стороне клинка выгравирован слоган Евровидения Dare to Dream и название конкурса «Евровидение-2019».

— Нашу команду вдохновила песня Сергея. А в его клипе есть меч — исторический знак победителя. Вот мы и решили преподнести певцу подарок за достойную презентацию нашей страны, — говорит директор компании Владимир Васюхин.

Как стало известно, сейчас представители оружейной компании из Златоуста ведут переговоры с представителями Лазарева, чтобы вручить ему меч.

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ИСТОЧНИК KP.RU