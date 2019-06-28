2019-06-28T05:20:45+03:00
Общество

Певец Сергей Лазарев скоро получит меч от оружейников Златоуста

Покрытое золотом 999 пробы, сувенирное оружие украшено надписью «Не бойся мечтать»
Ольга АНТОНОВА
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Лазарев станет обладателем уникального меча. Фото: компания "Арт-Грани".Лазарев станет обладателем уникального меча. Фото: компания "Арт-Грани".
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В мае мастера оружейной мастерской «Арт-Грани» пребывали под сильным впечатлением от выступления певца Сергея Лазарева в Тель-Авиве, на финале «Евровидения». Чтобы поддержать звезду российской эстрады, они увековечили его участие в конкурсе в мече под названием Scream.

Меч изготовлен из высоколегированной стали и металла, покрытого золотом 999 пробы. На клинке выгравирована история мальчика из клипа Лазарева. На оборотной стороне клинка выгравирован слоган Евровидения Dare to Dream и название конкурса «Евровидение-2019».

— Нашу команду вдохновила песня Сергея. А в его клипе есть меч — исторический знак победителя. Вот мы и решили преподнести певцу подарок за достойную презентацию нашей страны, — говорит директор компании Владимир Васюхин.

Как стало известно, сейчас представители оружейной компании из Златоуста ведут переговоры с представителями Лазарева, чтобы вручить ему меч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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