2019-06-28T07:42:14+03:00
Общество

Заключенных в Челябинске учат на «айтишников»

В дипломах у них не будет написано, что образование они получили за решеткой
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Программировать здесь, конечно, не учат, но базовые навыки работы с компьютерами люди получат. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Челябинской областиПрограммировать здесь, конечно, не учат, но базовые навыки работы с компьютерами люди получат. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области
Изменить размер текста:

Мало кто знает, что в исправительных колониях часто работают колледжи, где арестанты могут получить какую-нибудь простенькую специальность. Например, в Челябинске при ИК-11 можно отучиться на токаря, сварщика, швею, слесаря. Профессии более чем актуальные, когда в подобной сфере имеется кадровый голод. Однако администрация зоны пошла дальше и запустила новый курс — «оператор ЭВМ».

Курирует проект благотворительный фонд «Прикосновение к жизни». Он помогает исправляющимся преступникам не сбиться с верного пути.

— Выбор пал именно на это исправительное учреждение потому, что здесь отбывают наказание осужденные впервые. После выхода на свободу им особенно важно найти себя в профессиональной жизни и избежать возвращения за решетку, — рассказывает инициатор проекта Ольга Черепанова.

По окончании курса 37 человек получат сертификат монтажного колледжа. Учебная программа рассчитана на два с половиной месяца. Затем студентам предстоит выдержать экзамены, после сдачи которых они смогут получить сертификат государственного образца. В нем не будет указано, что курс пройден в исправительной колонии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске покажут редкие картины художников СССР
В Челябинске снова уложили асфальт в лужи
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Театр оперы в Челябинске покрыли строительными лесами
В трех районах Челябинска отключат горячую воду
Бешеные псы. Собаки под Саткой разорвали 40 кур и уток
На Ильменском фестивале будут дежурить более 200 работников экстренных служб
Певец Сергей Лазарев скоро получит меч от оружейников Златоуста
Глава Челябинской области Алексей Текслер встретился с хоккеистом Никитой Нестеровым
В Челябинской области пост министра экономического развития покинул Сергей Смольников
Лоси из национального парка «Зюраткуль» в Челябинской области гуляют сами по себе
На месте двухэтажного Киргородка в Челябинске вырастут новые многоэтажки
От менингита в Челябинске умерла двухлетняя девочка
Одиннадцать озер на Южном Урале открыли для бесплатного лова рыбы