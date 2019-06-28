Заключенных в Челябинске учат на «айтишников»

СЕГОДНЯ 07:42 2019-06-28T07:42:14+03:00

Программировать здесь, конечно, не учат, но базовые навыки работы с компьютерами люди получат. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области

В дипломах у них не будет написано, что образование они получили за решеткой

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Мало кто знает, что в исправительных колониях часто работают колледжи, где арестанты могут получить какую-нибудь простенькую специальность. Например, в Челябинске при ИК-11 можно отучиться на токаря, сварщика, швею, слесаря. Профессии более чем актуальные, когда в подобной сфере имеется кадровый голод. Однако администрация зоны пошла дальше и запустила новый курс — «оператор ЭВМ».

Курирует проект благотворительный фонд «Прикосновение к жизни». Он помогает исправляющимся преступникам не сбиться с верного пути.

— Выбор пал именно на это исправительное учреждение потому, что здесь отбывают наказание осужденные впервые. После выхода на свободу им особенно важно найти себя в профессиональной жизни и избежать возвращения за решетку, — рассказывает инициатор проекта Ольга Черепанова.

По окончании курса 37 человек получат сертификат монтажного колледжа. Учебная программа рассчитана на два с половиной месяца. Затем студентам предстоит выдержать экзамены, после сдачи которых они смогут получить сертификат государственного образца. В нем не будет указано, что курс пройден в исправительной колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU