В трех районах Челябинска отключат горячую воду
Новый этап опрессовок стартует 2 июля
Со 2 июля в Челябинске продолжат отключения горячей воды. Фото: Андрей Копалов
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На следующей неделе в Челябинске продолжится масштабное отключение горячей воды. В городе идет опрессовка сетей. На этот раз без кипятка останутся жители трех районов: Калининского, Курчатовского и Центрального. Но по факту все адреса на Северо-Западе города.
Без воды свыше 500 домов, почти 40 детских садиков и 14 больниц и поликлиник.
— Если не будет экстренных ситуаций, то горячую воду вернут к 16 июля, — сообщает пресс-служба администрации Челябинска.
Полный список домов, которые попадают под отключение, можно посмотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU