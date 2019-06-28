В трех районах Челябинска отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 07:57 2019-06-28T07:57:56+03:00

Со 2 июля в Челябинске продолжат отключения горячей воды. Фото: Андрей Копалов

Изменить размер текста: A A

На следующей неделе в Челябинске продолжится масштабное отключение горячей воды. В городе идет опрессовка сетей. На этот раз без кипятка останутся жители трех районов: Калининского, Курчатовского и Центрального. Но по факту все адреса на Северо-Западе города.

Без воды свыше 500 домов, почти 40 детских садиков и 14 больниц и поликлиник.

— Если не будет экстренных ситуаций, то горячую воду вернут к 16 июля, — сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Полный список домов, которые попадают под отключение, можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU