2019-06-28T07:57:56+03:00
Общество

В трех районах Челябинска отключат горячую воду

Новый этап опрессовок стартует 2 июля
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Со 2 июля в Челябинске продолжат отключения горячей воды. Фото: Андрей КопаловСо 2 июля в Челябинске продолжат отключения горячей воды. Фото: Андрей Копалов
Изменить размер текста:

На следующей неделе в Челябинске продолжится масштабное отключение горячей воды. В городе идет опрессовка сетей. На этот раз без кипятка останутся жители трех районов: Калининского, Курчатовского и Центрального. Но по факту все адреса на Северо-Западе города.

Без воды свыше 500 домов, почти 40 детских садиков и 14 больниц и поликлиник.

— Если не будет экстренных ситуаций, то горячую воду вернут к 16 июля, — сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Полный список домов, которые попадают под отключение, можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске покажут редкие картины художников СССР
В Челябинске снова уложили асфальт в лужи
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Театр оперы в Челябинске покрыли строительными лесами
Заключенных в Челябинске учат на «айтишников»
Бешеные псы. Собаки под Саткой разорвали 40 кур и уток
На Ильменском фестивале будут дежурить более 200 работников экстренных служб
Певец Сергей Лазарев скоро получит меч от оружейников Златоуста
Глава Челябинской области Алексей Текслер встретился с хоккеистом Никитой Нестеровым
В Челябинской области пост министра экономического развития покинул Сергей Смольников
Лоси из национального парка «Зюраткуль» в Челябинской области гуляют сами по себе
На месте двухэтажного Киргородка в Челябинске вырастут новые многоэтажки
От менингита в Челябинске умерла двухлетняя девочка
Одиннадцать озер на Южном Урале открыли для бесплатного лова рыбы