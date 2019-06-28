2019-06-28T08:14:10+03:00
Общество

Театр оперы в Челябинске покрыли строительными лесами

Началась масштабная реконструкция учреждения культуры
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Театр оперы в Челябинске начали реконструировать. Фото: Дмитрий КуткинТеатр оперы в Челябинске начали реконструировать. Фото: Дмитрий Куткин
Изменить размер текста:

Величественное здание театра оперы и балета им. Глинки в Челябинске начали реконструировать. За последние годы «дворец» потерял изрядное количество штукатурки, а скульптуры на крыше пооблезли. Поэтому ремонт зданию требовалась.

На фасаде театра с торца уже установлены строительные леса, вовсю копошатся рабочие. Об этом сообщает газета «Вечерний Челябинск». Поскольку здание театра включено в список объектов культурного наследия, его фасад визуально не изменится.

Капитально планируется отремонтировать стены, фигуры на крыше театра, кровлю, ступени. Также ремонт предполагается на двух зданиях, которые находятся на территории театра. Планируется благоустроить зону вокруг театрального комплекса.

Запланирован и ремонт внутри самого театра. К новому сезону планируется отремонтировать уборные, подлатать зрительный зал, поменять кресла и перестелить пол, привести в порядок большой репетиционный зал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске покажут редкие картины художников СССР
В Челябинске снова уложили асфальт в лужи
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
В трех районах Челябинска отключат горячую воду
Заключенных в Челябинске учат на «айтишников»
Бешеные псы. Собаки под Саткой разорвали 40 кур и уток
На Ильменском фестивале будут дежурить более 200 работников экстренных служб
Певец Сергей Лазарев скоро получит меч от оружейников Златоуста
Глава Челябинской области Алексей Текслер встретился с хоккеистом Никитой Нестеровым
В Челябинской области пост министра экономического развития покинул Сергей Смольников
Лоси из национального парка «Зюраткуль» в Челябинской области гуляют сами по себе
На месте двухэтажного Киргородка в Челябинске вырастут новые многоэтажки
От менингита в Челябинске умерла двухлетняя девочка
Одиннадцать озер на Южном Урале открыли для бесплатного лова рыбы