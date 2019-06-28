Театр оперы в Челябинске покрыли строительными лесами

СЕГОДНЯ 08:13 2019-06-28T08:14:10+03:00

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Величественное здание театра оперы и балета им. Глинки в Челябинске начали реконструировать. За последние годы «дворец» потерял изрядное количество штукатурки, а скульптуры на крыше пооблезли. Поэтому ремонт зданию требовалась.

На фасаде театра с торца уже установлены строительные леса, вовсю копошатся рабочие. Об этом сообщает газета «Вечерний Челябинск». Поскольку здание театра включено в список объектов культурного наследия, его фасад визуально не изменится.

Капитально планируется отремонтировать стены, фигуры на крыше театра, кровлю, ступени. Также ремонт предполагается на двух зданиях, которые находятся на территории театра. Планируется благоустроить зону вокруг театрального комплекса.

Запланирован и ремонт внутри самого театра. К новому сезону планируется отремонтировать уборные, подлатать зрительный зал, поменять кресла и перестелить пол, привести в порядок большой репетиционный зал.

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