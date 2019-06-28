2019-06-28T08:34:38+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования

С 27 июня 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Поделиться:
Изменить размер текста:

Минимальная ставка при сумме кредита от 5 млн рублей включительно теперь составляет 9,7% годовых и распространяется на следующие программы:

на приобретение готового жилья;

на покупку строящегося жилья;

на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков;

на программу «Легкий старт» (прежнее название — «Ипотечные каникулы»).

В среднем, снижение ипотечных ставок составило 0,25-1,5 процентного пункта. При сумме кредита до 5 млн рублей по ипотечной программе на приобретение готового жилья и на цели рефинансирования ставки составляют от 10,4% годовых, на покупку строящегося жилья — от 10,6% годовых. Для сотрудников предприятий и организаций бюджетной сферы, зарплатных клиентов, действующих и бывших заемщиков Банка УРАЛСИБ ставки составят от 10,25%.

Требования к ипотечным заемщикам остались без изменений. Кредит может получить клиент в возрасте от 18 лет до 70 лет (на дату окончания срока кредита), имеющий постоянную регистрацию на территории Российской Федерации. Минимальный стаж на последнем месте работы должен составлять 3 месяца, а срок существования организации-работодателя — более 12 месяцев.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Генеральная лицензия Банка России № 30.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске покажут редкие картины художников СССР
В Челябинске снова уложили асфальт в лужи
Театр оперы в Челябинске покрыли строительными лесами
В трех районах Челябинска отключат горячую воду
Заключенных в Челябинске учат на «айтишников»
Бешеные псы. Собаки под Саткой разорвали 40 кур и уток
На Ильменском фестивале будут дежурить более 200 работников экстренных служб
Певец Сергей Лазарев скоро получит меч от оружейников Златоуста
Глава Челябинской области Алексей Текслер встретился с хоккеистом Никитой Нестеровым
В Челябинской области пост министра экономического развития покинул Сергей Смольников
Лоси из национального парка «Зюраткуль» в Челябинской области гуляют сами по себе
На месте двухэтажного Киргородка в Челябинске вырастут новые многоэтажки
От менингита в Челябинске умерла двухлетняя девочка
Одиннадцать озер на Южном Урале открыли для бесплатного лова рыбы