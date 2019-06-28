СЕГОДНЯ 08:34 2019-06-28T08:34:38+03:00

С 27 июня 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования

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Минимальная ставка при сумме кредита от 5 млн рублей включительно теперь составляет 9,7% годовых и распространяется на следующие программы:

на приобретение готового жилья;

на покупку строящегося жилья;

на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков;

на программу «Легкий старт» (прежнее название — «Ипотечные каникулы»).

В среднем, снижение ипотечных ставок составило 0,25-1,5 процентного пункта. При сумме кредита до 5 млн рублей по ипотечной программе на приобретение готового жилья и на цели рефинансирования ставки составляют от 10,4% годовых, на покупку строящегося жилья — от 10,6% годовых. Для сотрудников предприятий и организаций бюджетной сферы, зарплатных клиентов, действующих и бывших заемщиков Банка УРАЛСИБ ставки составят от 10,25%.

Требования к ипотечным заемщикам остались без изменений. Кредит может получить клиент в возрасте от 18 лет до 70 лет (на дату окончания срока кредита), имеющий постоянную регистрацию на территории Российской Федерации. Минимальный стаж на последнем месте работы должен составлять 3 месяца, а срок существования организации-работодателя — более 12 месяцев.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ИСТОЧНИК KP.RU